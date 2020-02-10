Gerossi: İran’ın UAEK ile işbirliği en üst düzeydedir

UAEK 3. Nükleer Güvenlik Toplantısında açıklamada bulunan Gerossi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile görüşmesini hatırlatarak, bu işbirliğinin düzeyi ve nasıl yapacağının İran’a bağlı olduğunu söyledi.

Gerossi, Ajansın tüm üyelerine saygı duyduğunu belirterek, İran’ın açık bir şekilde en üst düzeyde Ajans ile temas halinde olmayı açıkladığını söyledi.

Bu işbirliğinin her iki taraf için etkili olacağını ifade eden Gerossi bu doğrultuşa İran Atom Enerjisi Kurumu Başikanı Ali Ekber Salihi ile görüşeceğini söyledi.

Gerossi, İran nükleer tesislerine saldırılara değinerek bunun yeni bir olay olduğunu söyledi.

UAEK Başkanı, Ajans ve İran işbirliğinin KOEP çerçevesinde devam ettiğini ve işlerin durdurulamayacağını bu temasların mevcut zaman diliminde gerekli olduğunu söyledi.

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2012