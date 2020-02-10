Salihi: İran kendi güvenliğini koruyacaktır

Salihi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 3. Nükleer Güvenlik Seminerinde yaptığı açıklamada Kapsamlı Ortak Eylem Planının(KOEP) uluslararası önemli bir anlaşma olarak önemine değinere, Amerikan yönetiminin bu anlaşma karşısındaki tutumunu eleştirerek, Avrupa’nın anlaşmanın tarafı olarak anlaşmanın korunması yönündeki sorumluluklarını hatırlatarak KOEP’in korunmasının nükleer güvenliğin temini ve bu yöndeki çabaların önemine vurgu yaptı.

Salihi, Amerikan yönetiminin mevcut durumun sorumlusu olduğunu ve o ülke yönetiminin sorumsuzca ve makul olmayan uluslararası düzeydeki davranışlarının terörist uygulama olduğunu belirtti.

Salihi, İran’ın nükleer güvenlikle ilgili çabalarını hatırlatarak, uluslararası camiadan İran nükleer tesislerine Staks Net virüsü ile saldırı ve İran nükleer bilimcilerinin terörist eylemlere kurban gidilmesini mahkum etmesini istedi.

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2012