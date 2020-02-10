15 ülke Karun Satranç Kupasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi

Hatibzade, IRNA’ya yaptıüğı açıklamada karşılaşmaların Şubat son haftasında ve bir hafta süre ile yapılacağını söyledi.
Hatibazade, karşılaşmalara Hindistan, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Sri Lanka, Danimarka ve İran gibi ülkelerden 300 Satranç ustasının rekabetlere katılacaklarını söyledi.
Karşılaşmaların A, B ve C düzeyinde yapılacağını belirten Hatibazade A grubunda büyük üstatların rekaber edeceğini, B grubunda 2000 puanın ve C grubunda 1600 puan altından oyuncuların karşılaşmalara katılacaklarını söyledi.
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2012
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