10 Şub 2020 21:44
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News Code: 83670014
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15 ülke Karun Satranç Kupasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi

15 ülke Karun Satranç Kupasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi

Ahvaz, IRNA- Huzistan ili Satranç Kurulu Başkanı Abdülamir Hatibzade, dünyanın 15 ülkesinin tanınmış Şatranç ustalarının 7. Uluslararası Karun Satranç Kupası karşılaşmasına katılmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hatibzade, IRNA’ya yaptıüğı açıklamada karşılaşmaların Şubat son haftasında ve bir hafta süre ile yapılacağını söyledi.

Hatibazade, karşılaşmalara Hindistan, Ermenistan, Ukrayna, Gürcistan, Sri Lanka, Danimarka ve İran gibi ülkelerden 300 Satranç ustasının rekabetlere katılacaklarını söyledi.

Karşılaşmaların A, B ve C düzeyinde yapılacağını belirten Hatibazade A grubunda büyük üstatların rekaber edeceğini, B grubunda 2000 puanın ve C grubunda 1600 puan altından oyuncuların karşılaşmalara katılacaklarını söyledi.

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2012

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