Perinçek: İran Devrimi ile birlikte ABD bölgede önemli bir müttefikini kaybetmiştir

Perinçek, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’İran’ın kararlılığı, Bölgedeki ve Dünyadaki dengeleri etkilemiş, birçok ülke ve halk, ABD emperyalizmine ve İsrail işgalciliğine karşı mücadelede daha atak, daha kararlı olarak mevzi tutmuştur.’’ İfadesini kullandı.

Perinçek, ‘’Devrimin en başarılı olduğu konular nelerdir?’’ sorusuna karşın, ‘’İran’da ve bölgede özgüveni güçlendirmesi, İran’ı birleştirmesi, ambargolara ve yaptırımlara karşı özgüçlere dayanarak güvenliği sağlamlaştırma ve ekonomiyi inşa kararlılığını geliştirmesi. Bunlar yanında Batı Asya’da ABD emperyalizmine ve İsrail Siyonizmine karşı mücadele eden ülkeler ve milletlerle dayanışma.’’ dedi.

Perinçek , ‘’İran’a yönelik ambargo ve yaptırımlara rağmen, İran yönetimi kararlı duruşunu değiştirmemiş, böylece İran halkına ve bölge ülkeleri ile milletlerine verdiği sözleri yerine getirmiştir.’’ İfadesini kullandı.

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2012