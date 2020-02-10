Aras Serbest Bölgesini 529 bin yabancı turist ziyaret etti

Bu rakam bir önceki yılda ziyaret sayısından yüzde 74 daha fazladır.

Aras Serbest Bölgesi Kültürel ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yusur Dadaşzade yaptığı açıklamada, yerel turist sayısının da bu dönem içinde bir önceki yıla göre yüzde 29 artarak 10 milyon 311 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Dadaşzade bölgede kalan yerli ve yabancı turist sayısı da son ayda bir önceki yıla göre yüzde 25 ve yüzde 47 artış göstermediğini belirterek, bölgede 15 bin 544 kişiye ikamet imkanının mevcut olduğunu ve 465 odalı 8 otelin de yapım aşamasında olduğunu söyledi.

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2012