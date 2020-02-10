Ruhani: Bugün Amerika tarafından zalimce bir ambargo ve tüm İran milleti aleyhine bir terör uygulama görmekteyiz

Ruhani, İslam İnkılabı Devrimi Yıldönümü dolayısıyla İran’da mukim Büyükelçiler ve Misyon Şeflerini kabulünde yaptığı açıklamada, Devrim sonrasında tüm zor zamanlarda İran halkının sahnede olduğunu ve halkın varlığı ve fedakarlığı ile zorlukların aşıldığını belirterek, bugün İran’da İran vatandaşlarının tamamına Amerika tarafından ambargo uygulandığını bunun hiçbir istisnası olmadığını belirtti.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlarda hastalar, gıda maddeleri ve uçuşların daha güvenli yapılabilmesi için gereken uçak parçalarının istisna tutulmadığını belirten Ruhani, "ABD'nin attığı adımlar, Lahey ve BMGK kararlarına aykırı. Lahey, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymaması yönünde karar aldı ancak ABD buna uymadı. Bu adımlar Trump için iftihar vesilesi midir? Cinayet, kanunları çiğneme, verilen sözü bozma ve yaptırımlar iftihar duyulacak adımlar olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Ruhani uygulanan ambargoların tarihte eşi benzeri görülmemiş olduğunu, ABD yönetiminin İran'da önce devlet yetkililerine diz çöktürmeyi ardından da halkı teslim almayı ümit ettiğini fakat her ikisinde de yanıldığını, ne İran halkının bu baskılar karşısında eğildiğini ne de yetkililerin eğildiğini söyledi.

Ruhani, 20 aydır devam eden baskıların günden güne arttığını ancak 8 aydan bu yana ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerle yaptırımların başarısız olduğunu söyledi.

Ambargolarla birlikte birçok sorunun yaşandığını fakat ülkede hiçbir gıda maddesi, ilaç, ulaşım, tedavi veya diğer hususlar için bir kuyruk olmadığını söyledi.

Amerika’nın hiçbir taahhüdüne bağlı olmadığını gösterdiğini ve hiçbir siyasi ve ahlaki taahhüdüne de bağlı olmayacağını ifade eden Ruhani, Amerika’nın uluslararası kurallara karşı boyun eğmediğini söyledi.

General Süleymani’nin Amerika tarafından teröre kurban gittiğini hatırlatan Ruhani, kendisinin resmi bir misafir sıfatı ile Irak’ı ziyaret ettiğinde Amerika tarafından terör edildiğini, bunun açık bir cinayet olduğunu, General Süleymani’nin suçunun terörizmle mücadele ve bölgenin istikrar ve huzurunu istemek olduğunu söyledi.

İran'ın şiddetten arınmış bir dünya hedeflediğini ve bu bağlamda 2019'da Hürmüz Barış Planı'nı açıkladığını ifade eden Ruhani, bugün de diyalog ve müzakereyi önerdiklerini belirtti.

İran füzelerinin terör örgütü DEAŞ ve ABD'ye karşı kullanıldığını dile getiren Ruhani, bunun nedenini "işlenen cinayetler ve terör saldırıları" olarak açıkladı.

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2012