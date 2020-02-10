Karamollaoğlu: İran Devrimi dünyanın gidişatını etkileyen önemli olaylardan birisidir

Karamollaoğlu, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’Şah’lık rejimin tek adama dayalı keyfi uygulaması bu devrim neticesinde ortadan kaldırılmıştır. Devrimin gerçekleşmesi İran halkı nazarında büyük umutların doğmasına sebep olmuştur. Bu sebepleİran Devrimi dünya tarihinde gerçekleşmesi ve devrime giden süreç ile önemli bir yere sahiptir. ‘’ dedi.

Karamollaoğlu, ‘’Bugün Ortadoğu konusunu ele alan her araştırmacı muhakkak İran Devrimini incelemek ve anlamak mecburiyetindedir. Çünkü İran Devrimi bölgedeki dengelerin değişmesi ve yen bir sürecin ortaya çıkması noktasında son derece önemli bir yere sahiptir. ‘’ ifadesini kullandı.

‘’Devrim neticesinde ABD İran topraklarından kovulmuş ve Ortadoğu’da ABD’nin istediği gibi at koşturmasının önüne bir nebze de olsa geçilmiştir’’ diyen Saadet Lideri, ‘’Bu noktadan İran Devrimini ve akabinde gerçekleşen süreci değerlendirdiğimizde Ayetullah Humeyni’nin ortaya koyduğu idealler noktasında adım atıldığını söylememiz mümkündür. ‘’ dedi.

Karamollaoğlu, ‘’Bugün İran İslam Cumhuriyeti Devrimi tam manası ile başarılı olmak ve gelecekte varlığını kuruluş değerlerine bağlı olarak sürdürmek istiyorsa bunun en önemli adımı, İslam dünyasının bütünü ile olan ilişkilerini geliştirmesi ve ihtilaf edilen konuları değil ittifak edilen konuları ortaya koyarak önemli bir rol oynamasıdır. ‘’ dedi.

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2012