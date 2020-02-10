Zarif: Bölge kahramanlarını terörist görenlerin bölgede gelecekleri yoktur

Tahran’da İslam İnkılabı Devrimi Yıldönümü dolayısıyla İran’da mukim Büyükelçiler ve Misyon Şefleri toplantısında konuşan Zarif, İran gerçeklerinden yanlış veya eksik algının tehlikeli politikalar doğurduğunu ve bunların İran, bölge ve dünyada kargaşalara sebep olduğunu söyledi.

Bazılarının 41 yıldan beri İslam Cumhuriyetinin bitmesini arzuladığını ve bu yanlış algıya dayanarak her gün yanlış politikalarını devam edip tekrarladıklarını ifade eden Zarif, bu kişilerin her gün bir bahane bularak kendilerini avuttuklarını söylediklerini ifade etti.

İran halkının General Sülaymani’nin Cenaze töreninde ‘’Biz size karşıyız ve sizin politikalarınıza karşıyız ‘’ dediklerini ifade eden Zarif, Amerika’nın bu gerçekleri algılamasını beklemediklerini fakat İran’daki mukim diplomatlardan gerçekleri başkentlerine yansıtmalarını beklediklerini söyledi.

Zarif, ‘’Batılı ülkeler nasıl bir ülke ile taraf olduklarını, nasıl bir halk ile karşı karşıya olduklarını, nerelerde hata yaptıklarını ve neden yaptıklarını bilmeliler, onlar bu halka kötülük yaptıklarını ve buna devam ettiklerini bilmeliler. ‘’ dedi.

İran halkının saygıyı hak ettiğini ifade eden Zarif, İran halkının hakkını ne şekilde olursa olsun alacağını söyledi.

Zarif, ‘’Her kimse bu halka saygı duymazsa, halkın kahramanlarına saygı duymazsa, bölge kahramanlarına saygı duymazsa

Her kimse Amerika’nın yanında bölge kahramanlarını terörist olarak görürse bölgede geleceği olmayacaktır. Bu gerçeği İran halkı 41 yıldır dünyaya gösteriyor ve 41 yıl daha göstermeye gösterecektir. ‘’ dedi.

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2012