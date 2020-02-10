Ermeniler İran toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak İslami Devrimi'nin yanında saf tuttu

Başpiskopos Sibveh Sarkisyan, İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünü kutladığı mesajında, ’İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünün arifesindeyiz. İran halkı, İran İslam Devrimi'nin zafer yıldönümünü her yıl olduğu gibi sağlam ve sarsılmaz bir inançla kutluyor’ ifadesini kullandı.

’Zaferler, bir ulusun ilham kaynağı ve ruhsal yaşamının kaynağıdır. 41 yıl önce İmam Humeyni'nin önderliğinde başlayan devrimin yolu sorunsuz değildi. Devrimin yerli ve yabancı düşmanları, boşuna devrime karşı çıkmaya çalıştı, ancak İran halkı, İmam Humeyni'nin sözlerini takip ederek ve devrimin bir dönüm noktası haline gelmesini umarak mücadelelerine devam etti' diyen Serkisiyan, 'İran İslam Devrimi'nin 41. zafer yıldönümünde, İslam Devrimi'nin Yüce Lideri İmam Humeyni ile İslam Devrimi'nin şehitlerini anarak, bu zaferi büyük devrimci lider Ayetullah Ali Hamanei, Cumhurbaşkanı, Ruhani ve diğer yetkililer ile onurlu İran halkına tebrik ederiz’ paylaşımında bulundu.

Başpiskopos Serkisiyan mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Devrim şehitlerine Allah'tan Rahmet diliyoruz. Yaşasın daima topraklarını ve devrimini savunan ve onu savunmaya devam edecek olan İran ulusu! Ermeni toplumu, İslam Devrimi sırasında İran toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak devrimin yanında durdu ve İran-Irak savaşı sırasında Müslüman kardeşlerinin yanında İran'ın toprak bütünlüğünü savundu.'