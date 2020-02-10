İran, alabalık üretiminde dünyada bir numara

İran'ın karides yetiştiriciliği sektöründe birkaç adım ileri gittiğini ve bu endüstrinin ihtiyaçlarının bir kısmının yurt içinde karşılandığını söyleyen Hunmirzayi, İran'ın Çin ve Ermenistan'dan sonra javyar üretiminde dünyada üçüncü sırada yer aldığını ve önümüzdeki on yıl içinde Çin'den sonra ikinci sıraya yükseleceklerini ifade etti.

Hunmirzayi ayrıca İslam Devrimi'nin zaferinden sonraki ilk yıllarda, yaklaşık 3 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği yaptıklarını ve üretimin iki kattan fazla arttığını sözlerine ekledi.