10 Şub 2020 14:35
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News Code: 83668783
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İran Ordusu Hava Kuvvetleri filosuna olarca helikopter alındı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri filosuna olarca helikopter alındı

İsfahan, İRNA- Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Hava Kuvvetleri filosuna onlarca yeni silah ve ekipmanla onarılan helikopterin alındığını duyurdu.

General Hatemi bu törende yaptığı açıklamada, ’Onarılan bu helikopterler, Silahlı Kuvvetlerin gücünü artıracak, milyonlarca dolar tasarruf ettirecek, dünya pazar fiyatlarına kıyasla maliyetleri yüzde 50'den fazla azaltacak ve yerel bilgiye dayalı şirketlerin en iyisini gösterecek’ dedi.

Helikopter onarımının, önde gelen üreticilerin desteklediği sınırlı ülkeler için tamamen karmaşık ve teknik bir iş olduğunu açıklayan General Hataemi, Fecr Ön Günü'nü kutlayarak, "Savunma Bakanlığı havacılık uzmanı tarafından gerekli yerli bileşenleri üreterek tamir edilen bu helikopterlerin hazırlanması ve teslimatı, İslam Devrimi'nin önemli bir başarısıdır’dedi.

Helikopterleri ülke için önemli bir varlık olarak nitelendiren General Hatemi, bu helikopterlerin yeni silah ve teçhizata yükseltileceğini ve kara ve hava kuvvetlerine temin edileceğini kaydetti.

Onarılan helikopterlerin teslimat töreni, İsfahan'da Savunma Bakanı General Hatemi ve diğer askeri yetkililerin katılımıyla düzenlendi.

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