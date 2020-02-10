İran 'Raad-500' füzesi 'Zuheyr' kompozit itme motoruyla faaliyete başladı

‘Raad-500 füzesinin açılış törenine İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami ile Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade’nin katıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca hareketli füze motorlarını da görücüye çıkardı. Füzede karbon fiber gövde teknolojisinin kullanımı, 100 kez basınç ve 3 bin derecedeki sıcaklığa karşı dayanma ve hafif füzeler üretme kapasitesi sunar.

Hızlı ‘Raad 500' füzesi, itme motoru "Zuheyr" ile donatılmış yeni nesil füzelerden biridir. Fateh-110 füzesi ile karşılaştırıldığında, Raad füzesinin ağırlığı "Fateh 110" füzesinin yarısı ağırlığındadır ve menzili 200 km'den fazladır.

Bu başarı, katı yakıtlı hafif uydu taşıyıcılarının, düşük radar yerden yere füzelerin, füze kalkanlarını geçebilme ve maliyetleri düşürme, üretimin artırılması ve üretimdeki karmaşıklığın azaltılması için füzelerin manevra kabiliyetinin gelişmesine yol açıyor.