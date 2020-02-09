İran'da İslam Devrimi'nin yıldönümü olan 11 Şubat Yürüşleri'ni 6 bin gazeteci merceğe alacak

İslam Devrimi'nin 41. yıldönümü onuruna yapılacak destek gösterilerinin, 300 yabancı gazeteci de dahil olmak üzere 6 binden fazla fotoğrafçı, gazeteci ve kameraman tarafından medyaya yansıyacağını dile getiren Lütfi, (22 Behmen) 11 Şubat Yürüşleri'nin sınır ötesi de dahil olmak üzere tüm ulusal ve bölgesel kanallarda yayınlanacağını açıkladı.
100'e yakın yabancı medyanın ve diğer birçok radyo ve televizyon istasyonunun da haberleri yayınlamaya hazır olduğunu belirten Lütfi, medya mensuplarının Tahran'ın Azadi Meydanı'nda bulunacağını sözlerine ekledi.
1 Şubat 1979'da 15 yıllık sürgünden sonra İmam Humeyni'nin vatana geri dönmesindne 10 gün sonra Ordu'nun tarafsızlığını ilan etmesi ile 22 Behmen (11 Şubat) günü İslam Devrimi zafere ulaştı.
Tahran, İRNA - İslami Tebligat Örgütü Koordinasyon Kurulu Başkan Vekili Nüsretullah Lütfi, İran'ın dört bir yanında 22 Behmen (11 Şubat) İslam Devrimi'nin zafer yıldönümü günü gösterilerinin 6 binden fazla yerli ve yabancı gazeteci tarafından canlı yayınlanacağını duyurdu.
İslam Devrimi'nin 41. yıldönümü onuruna yapılacak destek gösterilerinin, 300 yabancı gazeteci de dahil olmak üzere 6 binden fazla fotoğrafçı, gazeteci ve kameraman tarafından medyaya yansıyacağını dile getiren Lütfi, (22 Behmen) 11 Şubat Yürüşleri'nin sınır ötesi de dahil olmak üzere tüm ulusal ve bölgesel kanallarda yayınlanacağını açıkladı.
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