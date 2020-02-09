9 Şub 2020 22:51
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News Code: 83668131
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İran bölgede kök hücre alanında birinci

İran bölgede kök hücre alanında birinci

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, İran'ın hem bilimsel hem de ticari olarak kök hücreler alanında bölgede ilk sırada yer aldığını söyledi.

Birincil hücrelerin ticarileştirilmesinin hükümetin özel önem verdiği önemli bir konu olduğunu ve İran Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştığını dile getiren Settari, Sağlık ve Tıp Bakanlığı tarafından onaylanan ürün sayısının arttığını, bu alandaki bilgiye dayalı şirket sayısının 100 şirkete yükseldiğini ve kök hücre alanında bunun önemli bir sayı olduğunu açıkladı.

Her ülkenin çok fazla şirket ve ürüne sahip olmadığını ifade eden Settari, 'Halihazırda 7 fakülte kök hücreler alanında aktiftir. Ayrıca maliyetleri düşüren ve hastaları tedavi etmek için yeni yollar sunan yeni kök hücre yöntemleri daha erişilebilirdir’ diye ekledi.

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