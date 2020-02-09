İtalyanlar Gülistan ilinde elektrik üretim santralinin inşası için yatırım yapacak

İtalyan şirketinin 35 milyon avro yatırım yapacağı elektrik üretim santralinde İran tarafının ise 20 milyon avroya yatırım yapacağını ifade eden Samii, ’İtalyan şirket 20 yıl boyunca elektrik santralinde tesislerin yapım, bakımın ve işletilmesinden sorumlu olacak’ dedi.

Gülistan Atık Yönetimi Teşkilatı İl Genel Müdürü, bu santralde kullanılan teknolojinin ilde üretilen atığın iklimi ve doğasına uygun olduğunu ve her türlü atığı temizleyip üretebileceğini dile getirerek, projenin teknik ve mali incelemesinin ön toplantısına İtalyan şirketi müdürleri, İçişleri Bakan Yardımcısı, İran Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları Kurumu Başkanı, Gülistan Valisi ve diğer yetkililerin katıldığını açıkladı.

Çöp yakıtlı elektrik santralinin 15 ay içinde devreye alınması bekleniyor. Gülistan’da her gün 850-900 atık üretilmektedir.