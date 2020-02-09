İran Mineraller Şirketi'nin tuz ihracatı %35 arttı

Erak şehrinde gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın mineral tuz ihracatının geçtiğimiz yılki miktarının 16 bin ton olduğunu belirterek, 'Bu yıl tüm ambargolara rağmen, yılın ilk 10 ayında tuz ihracatı 28 bin tona ulaştı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 32 bin tonu bulabileceğini söylemek mümkün' dedi.

İran'dan yurt dışına ihraç edilen tuzun çoğunlukla Rusya, Irak, Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkeler, Türkmenistan ve Gürcistan'a ihracatı yapıldığını dile getiren Rüstemi, "Önümüzdeki yıl Rusya ve Fars Körfezi'ne kıyıdaş ülkelerdeki markamızı genişletmeyi ve uluslararası pazarlarda etkisini artırmayı planlıyoruz.’ diye ekledi.