İran'ın Avrasya ile ticaret hacmi 1 milyar doları aştı

Hüseyin Kahki, İhracat-Transit ve Avrasya Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi tüm dünya ülkeleri arasında enerji ihracatında birinci, gaz üretiminde ikinci ve elektrik üretiminde dördüncü sırada yer aldığını vurguladı.

Avrasya'da kilit bir rol oynamak ve İran'ın uygun transit potansiyelinin kullanılması gerektiğini dile getiren Kahki, Hindistan gibi diğer ülkelerin Avrasya Birliği'ne katılımıyla ilgili mevcut müzakerelerini sürdüğünü ve bu ülkenin 2025 yılında Çin'den sonra ikinci dünya ekonomik gücü olmasının beklendiğini kaydetti.

Kahki, Avrasya Birliği ile imzaladıkları anlaşmanın uygulanmasını takiben, İran 347 milyon dolar değerinde bu birliğe ihracat yaptığını, Avrasya Birliği'nden ise 655 milyon dolar ithalat yaptığını sözlerine ekledi.