Frasça'dan Türkçe'ye çevrilmiş kitaplar, Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nda sergilenecek

Vekil Nesliyan 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı'nın özel konuğunun Türkiye olması nedeniyle bu yılki fuarda Farsça'dan Türkçe'ye çevrilmiş kitapların ilk defa fuarın uluslararası bölümünde ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını ifade etti.

Aldıkları bu kararın Farsça'dan Türkçe'ye çevirisi yapılan kitaplardan bir veri tabanı oluşturmak olduğunu kaydeden Vekil Nesliyan, 'Böylece fuar ziyaretçilerinin İran ve Türkiye arasındaki kültürel iş birliğine yakından tanıma imklanı sağlamayı hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Vekil Nesliyan ayrıca bu amaçla Tahran Kitap Fuarı'nın internet sitesinde bu amaçla bir başvurunun yapıldığını ve yayınevleri ile edebi derneklerin bu başvuruyu yapabileceklerini söyledi.

33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Uluslararası Bölüm Başkanı Şiva Vekil Nesliyan başvuruunn 5 Mart tarihine kadar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Başkent Tahran'da her yıl Nisan ayının sonlarında düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarı için çeşitli ülkeler arasından özel konuklar seçiliyor. Fuarın politika kurulu 2020 yılı düzenlenecek 33. Kitap Fuarı'nın özel konuğunu Türkiye olarak seçti.

Farklı ülkelerden katılımın gerçekleştiği Uluslararası Tahran Kitap Fuarının daha önceki özel konukları Umman, Afganistan, İtalya, Rusya ve Çin olarak belirlenmişti. Her yıl İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarını farklı ülkelerden 5 milyondan fazla kitapsever ve kitap hayranı ziyaret etmekte.