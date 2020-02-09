Çin Uluslararası Radyosu destek mesajlarından dolayı İranlılara teşekkür etti

Çin Uluslararası Radyosu'nda yayınlanan yazıda, Çin'de son aylarda ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle birçok vatandaşın yeni yıl kutalamalarına katılamacağı ifade edilerek, 'İranlı kardeşlerimiz dahil birçok ülkeden insanlar, Çin halkının yardımına koştu. Sizin destek mesajlarınız, bizim bu hastalıkla mücadeledeki kararlılığımızı kat kat arttırmaktadır. Eminiz yalın bir tarihte zafer kazanacağız' denildi.

Çin'de yaşayan İranlılar son günlerde Çin halkına destek olmak amacıyla kısa videolar yükleyerek, Çin halkının bu mücadelde yalnız olmadığını belirtiyor.

Sosyal medyada büyük yankılar uyandıran bu kısa video ve mesajlarü 'Diren Çin' ve 'Diren Vuhan' gibi başlıklar taşıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de iki gün önce yaptığı açıklamada, korona virüsü nedeniyle bu ülkeye gönderdiği sağlık ekipmanları ve yardımlarından dolayı İran'a teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Çin'in korona virüsünü ortadan kaldırmak için etkili önlemler aldığı yönündeki mesajını değerli bulduklarını ifade eden Sözcü, bu mesajın iki ülke halkları arasındaki köklü dostluk ve ilişkilerin simgesi olduğunu söyledi.

Daha önce de Çin Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İran'ın bu virüs nedeniyle Çin'in yanında yer almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtmişti.

Çin Dışişleri Sözcüsü ayrıca İran'ın şimdiye kadar 3 milyon maskeyi Çin'e verdiğini hatırlatarak, İran'ın daha fazla sağlık yardımı için hazır olduğunu kendilerine ilettiklerini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra önce ülkenin büyük bir bölümüne yayılan ve daha sonra da küresel bir kaosa sebep olan korona virüsü ile ilgili son olarak Çin hükümeti tarafından yayınlanan istatistiklerde, ölü sayısının'ye çıktığı aktarıldı.

Çin’de resmi makamlar tarafından bugün açıklanan rakamlara göre toplam 813 kişi yaşamını yitirirken, 28.942 kişide de virüs tespit edilmişti.