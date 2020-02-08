ABD'nin Irak ev Suriye'de varlığının sonu gelmiştir

Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 40. günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Vilayeti, 'Şehit Süleymani'nin şehit edilmesi, Amerikalıların ahmaklığı tam anlamıyla gözler önüne serdi' diye konuştu.

ABD yetkililerinin Şehit General Süleymani'yi terör ederek Direniş Cephesi'nin ışıklarını söndürebileceklerini düşündüklerini ifade eden Vilayeti, 'Şehit General Süleymani ile Ebumehdi Mühendis için Irak ve İran'da düzenlenen muhteşem cenaze törenleri, Amerikalıların yanlış hesaplamalarını ele verdi' diye belirtti.

Irak halkının ABD ve İsrail'e karşı büyük gösteriler yaptığına işaret eden İranlı üst düzey askeri yetkili, 'Irak Parlamentosu, Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesi yönünde karar verdi' ifadesine yer verdi.

Yüzyılın Anlaşması'nın tüm Filistinli grupların birleşmesi sonucunu doğurduğuna dikkati çeken Vilayeti, 'İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei başından beri İslami hareketlerin destekçisi olmuş ve günümüzde Direniş gruplarının bölgedeki varlığı, kendisinin önlem ve politiklarından kaynaklanmaktadır' diye ekledi.