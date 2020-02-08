İran'da bilgi tabanlı şirket sayısı 5 bine yükselecek

Halihazırda İran genelinde 4 bin 800 bilgi tabanlı firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Settari, 'Bu sayı çok kısa bir zamanda 5 bine ulaşacaktır' dedi.

Petrol parasının inovasyon kültürünü yok ettiğini söyleyen Settari, bilgi tabanlı şirketlerin bu kültürü canlandırmada aktif rol oynadıklarının altını çizdi.

Bu tür firmaların kendi kendine yeterlik ve dışa bağımsızlık alanında büyük çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Bilgi ve Teknoloji Başkanı Settari, 'Bilgi Tabanlı şirketler, yaptırımların etkisizleşmesi açısından da büyük rol oynamışlardır. Bilgi tabanlı ekonomiye güvenerek, büyük sorunlarımızı giderebiliriz' diye ekledi.