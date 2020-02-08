Yılın ilk 10 ayında 8 milyon yabancı ziyaretçi İran'ı ziyaret etti

Başkent Tahran'ın güneyindeki Kum'da yerel yetkililerle bir araya gelen Munisan, yabancı ziyaretçilerinin sayısının yılsonuna kadar 10 milyonu aşacağını ifade etti.

İran'ın turizm sektörü gelirlerinin halihazırda 11.7 milyar dolar olduğuna değinen Munisan, iyi planlamaların yapılması halinde bu rakamın artabileceğini söyledi.

Ülkeye son günlerde gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşün Çin'de ortaya çıkan korona virüsünden kaynaklandığını söyleyen İranlı Bakan, 'İran yerel kapasiteleri o kadar yüksek ki yabancı turistlerin sayısındaki düşüş bile bu sektöre pek ağır bir darbe indirmez' diye belirtti.