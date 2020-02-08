8 Şub 2020 22:55
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News Code: 83666630
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Yılın ilk 10 ayında 8 milyon yabancı ziyaretçi İran'ı ziyaret etti

Yılın ilk 10 ayında 8 milyon yabancı ziyaretçi İran'ı ziyaret etti

Kum, İRNA- Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asger Munisan, İran takvminin ilk 10 ayında (21 Mart 2019- 20 Ocak 2020 tarihleri arası) 8 milyon yabancı turistin İran'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Başkent Tahran'ın güneyindeki Kum'da yerel yetkililerle bir araya gelen Munisan, yabancı ziyaretçilerinin sayısının yılsonuna kadar 10 milyonu aşacağını ifade etti.

İran'ın turizm sektörü gelirlerinin halihazırda 11.7 milyar dolar olduğuna değinen Munisan, iyi planlamaların yapılması halinde bu rakamın artabileceğini söyledi.

Ülkeye son günlerde gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüşün Çin'de ortaya çıkan korona virüsünden kaynaklandığını söyleyen İranlı Bakan, 'İran yerel kapasiteleri o kadar yüksek ki yabancı turistlerin sayısındaki düşüş bile bu sektöre pek ağır bir darbe indirmez' diye belirtti.

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