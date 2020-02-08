Aras Serbest Bölgesi komşu ülkeler için yerel bir pazara dönüştü

Serbest Bölgeler ve Komşu Ülkelerle Ticari İş Birliği Konferansı'nda konuşan Neriman, İran para biriminin değer kaybetmesi sonucu İran pazarının komşu ülkeler için çok cazip olduğunu ve tehditlerin fırsata dönüştüğünü söyledi.

Komşu ülke halklarının İran'a coğrafi yakınlık nedeniyle Aras Serbest Bölge Kurumu'nu kullandıklarına değinen Neriman, 'Yerel ekonomi canlanmıştır. Bu ortamdan yararlanarak tehditleri fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Aras Serbest Bölgesi'nin Avrasya Birliği ile sınırı olan İran'ın tek serbest bölgesi olduğuna dikkati çeken Aras Serbest Bölgesi Kurumu Genel Müdürü Neriman, 'Bölge coğrafyasını iyi değerlendirmemiz durumunda, Avrasya Birliği ile yaptığımız anlaşmanın daha fazla avantajlarından yararlanma imkanını elde ederiz' diye ekledi.

Aras Serbest Bölgesi, İran’ın kuzeybatı bölgesinde Doğu Azerbaycan ilinde Azerbaycan sınırında bulunmaktadır. Ermenistan, Azerbaycan ve Nahçıvan civarında yer almakta ve doğal ve tarihi turistik mekanlara sahiptir.

İran-Türkiye Bazargan sınır kapısına yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta bulunan Aras Serbest Bölgesi 51 bin hektar alanda bulunuyor.

Geçtiğimiz yılın on iki ayında Aras Serbest Ticaret Bölgesi'nden 267 milyon dolarlık ihracat yapıldı.