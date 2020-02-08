Türkiye ile Suriye arasındaki ihtilafların çözümü için katkıda bulunmaya hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahran'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüşen Dışişleri Bakan Yardımcısı Haci, BM Temsilcisi ile İdlib, Anayasa Komitesi, imar çalışmaları, esirlerin takası, mülteciler ve hümaniter konular başta olmak üzere Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Suriye krizinin çözülmesi bağlamında İran ile BM arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini kaydeden Haci, İdlib ile ilgili terörle mücadeleye ve Soçi Mutabakatı'nın uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

'Türkiye ile Suriye arasındaki sorunların çözüme kavuşması için yardım ve katkıda bulunmaya hazırız' diyen İranlı yetkili, sivillerin hayatının korunması ve canlı kalkan olarak kullanılmamasının ve Suriye-Suriye görüşmelerinin sürdürülmesinin önemine değindi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının devam etmesi yönündeki çabalarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Pedersen, daha önce de Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek, Suriye'yi masaya yatırdı.

Zarif, Suriye krizinin sadece siyasi yolla çözülebileceğini ifade ederek, İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile egemenliğine saygı duyulduğu çerçvede iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de bu görüşmede yaptığı açıklamada, siyasi süreç ve diğer ilgili konular hakkında Zarif ile fikir alışverişinde bulundu.