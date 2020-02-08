Suriye'nin egemenlik ve bağımsızlığına saygı duyulduğu çerçevede iş birliğine hazırız

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahran'ı ziyarette bulunan BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelen Zarif, Suriye krizinin sadece siyasi yolla çözülebileceğini ifade ederek, İran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile egemenliğine saygı duyulduğu çerçvede iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de bu görüşmede yaptığı açıklamada, siyasi süreç ve diğer ilgili konular hakkında Zarif ile fikir alışverişinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Temsilcisi ayrıca diğer Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile buluşarak Suriye gelişmelerini değerlendirdi.