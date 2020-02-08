İranlı 48 şehit ailesi ABD Başkanı'na karşı dava açtı

Uluslararası yasa ve kurallar uyarınca başta Trump olmak üzere bazı Amerikan yetkililere ve Şehit General Kasım Süleymani'yi terör eden kişileri mahkemeye verdiklerini belirten Museviferd, 'Hukuk işletmesi olarak faaliyet gösteriyoruz. Bazı şehit yakınları ABD'nin IŞİD ve diğer terör örgütlerini ortaya çıkardığı için bizden dava açmalarını istediklerini görerek, harekete geçtik' dedi.

Bu konuda saha araştırmaları yaptıklarını ifade eden Museviferd, 'Bu doğrultuda ABD'nin vekalet savaşları bayrağı altında terör gruplarını oluşturduğu yönünde oynadığı rolü saptadık' değerlendirmesinde bulundu.

Açtıkları davanın 19 üst düzey Amerikan yetkili ve devlet adamını kapsadığını söyleyen Museviferd, bu çerçevede terör eylemlerine ellerini bulayan özel kişileri de davalı listesine eklediklerini belirtti.