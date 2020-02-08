İranlı sporcu Dünya Paratekvando sıralamasında üçüncü sırada yer aldı

-75 kg'de 208.12 puanla dünya üçüncüsü olduğu açıklanan Purrehnüma, 2019 yılı sıralamasında da kendi kategorisinde dünya genelinde üçüncü en iyi paratekvandocu unvanını elde ederek, ülkemizi gururlandırmıştı.

Purrehnüma'nın yanı sıra diğer paratekvandocularımız Mahmud Caferzade ile Alirıza Baht da bu kategoride sırasıyla 13. ve 43. konumu elde etti.

2019 yılının birçok ayında -75 kg'de dümya birincisi olan Purrehnüma, nihayet 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

1995 Enzeli Limanı doğumlu Purrehnüma'nın çok ayıda Asya ve dünya şampiyonası bulunuyor.