İran'da korona virüsü testleri negatif çıktı

Mazenderan ilinin merkezi Sari'deki Mazenderan Tıp Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen açılış töreni sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nemeki, 'Çinli yolcuları hakkında şüphelerin oluşması sonucunda alınan testlerde, karantinaya alınan kişilerden hiçbirisinde korona virüsü testi pozitif çıkmamıştır' diye konuştu.

Üç ilde karantinaya alınan 100 kişi üzerinde yapılan testlerin negatif çıktığına işaret eden Nemeki, 'Çin'den dönen İranlı öğrenciler, ülkeye girer girmez elverişi bir ortamda karantinaya alındıktan sonra üzerlerinde yapılan testler devam etmektedir' dedi.

Korona virüsüne şuana kadar İran'da rastlamadıklarına dikkati çeken Sağlık Bakanı, 'Umarız yeni ekipmanlarla alınacak testler de nefatif çıkar' diye ekledi.