İran 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na şuana kadar 41 kota elde etmiştir

Kirmanşah'ta agzetecilerin sorularını yanıtlayan Salihi Emiri, 'Tokyo Olimpiyatları'nda hem kota ve hem sonuç açısından iyi performans sergilemeyi bekliyoruz' dedi.

Federasyonlar, Spor ve Gençlik Bakanlığı ve Ulusal Olimpiyat Komitesi'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda en iyi sonuçlara ulaşmak için bütün kapasitelerini devreye soktuğunu belirten Salihi Emiri, yüksek bir komitede son durumu değerlendirdiklerini bildirdi.

Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Salihi Emiri konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Halihazırda tüm spor federasyonları yurt içi ve yurt dışı kamplarda Tokyo Olimpiyat Oyunları için hazırlıklarını sürdürmektedir. Kesinlikle gelecek günlerde bu olimpiyatlara yeni kotalar kazanacağız.'