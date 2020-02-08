Savaş çıkmaması için güçlü olmalıyız

İran Ordusu Hava Kuvvetleri komutanları ve personelini kabul eden Ayetullah Hamanei, 'Hava Kuvvetlerimiz Amerika'nın ambargolarına rağmen savaş uçaklarının onarımına ilaveten, savaş uçaklarını bizzat tasarlayıp üretmektedir' diye konuştu.

Hava Kuvvetleri'nin zafer parolasının tehdidi fırsata dönüştürmek, yabancılardan ümidi kesmek ve içi kapasite ve güçlere dayanmakta yattığını ifade eden Ayetullah Hamanei, 2Bu konu tüm ülke için geçerlidir. Canice bir eylem olan yaptırımlara karşın ülkemiz içim büyük fırsatlar doğurabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin başta savunma alanı olmak üzere güçlü konuma gelmesi gerektiğinin altını çizen İslam İnkılabı Rehberi, 'Biz hiçbir ülke ve halkı tehdit etmiyoruz. Aksine ülke güvenliğini korumak ve tehditleri bertaraf etmek niyetindeyiz' açıklamasında bulundu.

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei konuşmasının sonunda Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Ordu Hava Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Savunma Sanayi Kurumu'nu ülkenin çeşitli boyutlardaki savunma gücünü artırmaya davet ederek, tüm kapasitelerin azami biçimde uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.