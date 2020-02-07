Hayali tehditlerin abartılması, düşmanın İran'a karşı kullandığı bir araçtır

ABD'nin İran'a karşı devreye soktuğu çeşitli komploların bilim, sorumluluk ve ulusal dayanışma ile hezimetle sonuçlanacağına dikkati çeken Amiral Şemhani, 'Algı operasyonu ile söylemlerini dayatmak istiyorlar. Ayrıca hayali tehditleri abartarak, algı operasyonlarını ileri bir safhaya taşımaktadırlar' ifadesini kullandı.

Bu komplolara karşı koymak içni hazırlıkların önemli olduğunun altını çizen Şemhani, 'Saddam ve destekçileri, İran'ı çökertmek için bize savaş dayattılar. Ancak İran halkı ve Silahlı Kuvvetlerimiz İmam Humeyni önderliğinde bunlara gereken dersi verdi' değerlendirmesinde bulundu.

İran halkının Arap, İsrail ve Batılı düşmanlarına karşı zafer kazanacağına değinen İranlı üst düzey yetkili, 'Uygarlık, dini ve derin kapasitelerimizi kullanarak yeni tehditleri de yenme gücüne sahibiz' diye ekledi.