Çin'den sağlık yardımı için İran'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Zarif'in Çin'in korona virüsünü ortadan kaldırmak için etkili önlemler aldığı yönündeki mesajını değerli bulduklarını ifade eden Sözcü, bu mesajın iki ülke halkları arasındaki köklü dostluk ve ilişkilerin simgesi olduğunu söyledi.

Daha önce de Çin Dışişleri Bakanı, İranlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede İran'ın bu virüs nedeniyle Çin'in yanında yer almasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtmişti.

Çin Dışişleri Sözcüsü ayrıca İran'ın şimdiye kadar 3 milyon maskeyi Çin'e verdiğini hatırlatarak, İran'ın daha fazla sağlık yardımı için hazır olduğunu kendilerine ilettiklerini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra önce ülkenin büyük bir bölümüne yayılan ve daha sonra da küresel bir kaosa sebep olan korona virüsü ile ilgili son olarak Çin hükümeti tarafından yayınlanan istatistiklerde, ölü sayısının'ye çıktığı aktarıldı.

Çin’de resmi makamlar tarafından bugün açıklanan rakamlara göre toplam 563 kişi yaşamını yitirirken, 28.018 kişide de virüs tespit edilmişti.