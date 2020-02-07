Karantinadaki yabancı yolcuların korona virüsü testleri negatif çıktı

Twitter hesabından açıklama yapan Nemeki, 'Son günlerde şüpheli birkaç yabancı ziyaretçi, karantinaya alındı. Ancak bunlar üzerinde yapılan testler sonucu her hangi bir korona virüs belirtisi ve izine rastlanmadı' ifadesini kullandı.

Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra önce ülkenin büyük bir bölümüne yayılan ve daha sonra da küresel bir kaosa sebep olan korona virüsü ile ilgili son olarak Çin hükümeti tarafından yayınlanan istatistiklerde, ölü sayısının'ye çıktığı aktarıldı.

Çin’de resmi makamlar tarafından bugün açıklanan rakamlara göre toplam 563 kişi yaşamını yitirirken, 28.018 kişide de virüs tespit edilmişti.