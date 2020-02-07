Silahlı Kuvvetlerimizin gücü, ABD'nin bölgede rahat davranmasının önüne geçmiştir

Yargı Erki'nden yapılan açıklamaya göre, Buşehr'de yerel askeri yetkililere hitaben konuşma yapan Hüccetü'l-İslam Reisi burada yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetlerin güçlü varlığı ve performansı nedeniyle İran'ın emperyalistlerin nüfuz edemeyeceği bir ülke olduğunun herkesçe bilinen bir konu haline geldiğinin altını çizerek, ülke sınırlarının korunduğunu belirtti.

Fars Körfezi'nin her daim büyük İran halkı için güvenli kalması gerektiğine değinen Reisi, 'Amerikalılar, Fars Körfezi'nde bölge için tehdit ve güvensizlik oluşturan eylemlere girişmek istemeleri durumunda, Silahlı Kuvvetlerimizin gücü sayesinde teslim olmaya mahkum olacaklardır veya Fars Körfezi'nin sularının altına gömüleceklerdir' değerlendirmesinde bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir ülkeye bağımlı olmadığına değinen Reisi, 'Herkes dünyada bizim askerimizin bağımsız olduğunu biliyor ve hatta uzmanlık gerektiren ve karmaşık işler bile ülkemiz içinde yerli imkanlarla İranlı gençler tarafından yapılmaktadır' ifadesini kullandı.

İran kuvvetlerinin İran'dan öte bölge için de güvenlik doğurduğuna dikkati çeken İranlı üst düzey yetkili, 'Silahlı Kuvvetlerimiz Amerikalılar, Avrupalılar ve İngilizlerin dünyanın öbür ucundan gelip halkımız ve bölgenin güvenliğini bozmalarına izin vermeyecektir' diye ekledi.