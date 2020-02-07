İranlı cimnastikçiler Avustralya Dünya Cimnastik Yarışmaları'na katılabilecek

İran Ulusal Olimpiyat Komitesi, Dışişleri Bakanlığı ve Cimnastik Federasyonu'nun çalışmaları sonucu Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği, 3 Milli cimnastikçimiz Said Rıza Keyha, Abdullah Camii ve Mehdi Ahmed Küheni'ye vize verdi.

Birkaç gün önce Melbourne Dünya Cimnastik Kupası'na hazırlanan İran Milli Cimnastik Takımı üyeleri, Avustralya'nın Tahran Büyükelçiliği'ne vize başvurusu yapmalarına rağmen, bu ülkenin engellemeleri ile karşılaşmıştı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu sayılan Melbourne Dünya Cimnastik Kupası'na katılmak isteyen ve Said Rıza Keyha, Abdullah Camii ve Mehdi Ahmed Küheni'den oluşan Millilerimize Avustralya hükümeti, nihayet vize verdi.

Bunun üzerine Cimnastik Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Dünya Cimnastik Federasyonu ile iletişime geçerek, sorunun çözülmesini istemişti.

Melbourne Dünya Cimnastik Yarışmaları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu olduğu için İran cimnastiği için önem arzediyor. Cimnastikçilerimizin bu yarışmalarda başarılı olmaları dumunda ilk defa İranlı cimnastiçiler Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme şansına sahip olacaktır.