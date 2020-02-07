Çelik ihracatı ilk 10 ayda %25 arttı

Öte yandan İran takviminin onuncu ayı olan Dey ayında (22 Aralık 2019-20 Ocak 2020 tarihleri arasında) çelik ihracat miktarı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %93'lük artışla 674 bin 873 ton olarak gerçekleşti.

Çelik külçe ihracatı da bu dönemde yüzde 38 artarak 5 milyon 69 bin tona yükseldi. Geçtiğimiz yılın bu dönemki ihracat miktarı 3 milyon 675 bin tondu.

Ayrıca söz konusu dönemde yüzde 91'lik artışa 823 bin ton sünger demir ihracatı yapıldı.

Bütün bunlarla birlikte İran'da ithalat çelik miktarı günden güne azalış göstermektedir. Birçok çelik ürününde bu yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz yıla göre ithalatta büyük düşüşler kaydedildi.