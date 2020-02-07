İran’da elektrik üretimi devimin ilk yılına göre 12 kat artmıştır

İran televizyonuna açıklamada bulunan Erdekaniyan, İran santrallerinin kapasitesinin artmakta olduğunu ve bunun 88 bin megawatt’a artacağını söyledi.

İran’da köyler ve şehirlerin yüzde yüzünün elektriğe ulaşma imkanına sahip olduğunu ifade eden Erdekaniyan bunun dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

Erdekaniyan, devrimin ilk döneminde İran’da baraj sayısın 19 olduğunu bu rakamın şu an 182 olduğunu ve bunun 214’e ulaşacağını söyledi.

Devrimin ilk yılında su arıtma tesisi sayısın 27 olduğunu ifade eden Erdekaniyan bu rakamı şu an 152 ve iki sene içinde de 188 olacağını söyledi.

Erdekaniyan, devrimin ilk döneminde İran’da atık su tesisinin 4 olduğunu bu sayının şu an 232 olduğunu ve bunun 294’e ulaşacağını söyledi.

Erdekaniyan, devrimin ilk yılından bu yana İran nüfusunun 2.3 arttığını elektrik üretim kapasitesinin 12 kat, baraj sayısının 10 kat, su arıtma tesis sayısın 6 kat ve atık su tesisinin de 58 kat arttığını söyledi.

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2012