Tahti Revançi: İran, İdlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafları çözmek için yardıma hazırdır

BM Güvenlik Konseyinde Idlib konulu oturumda konuşan Tahti Revançi, terörizmle mücadeleye vurgu yaparak, ‘’İran Astana Sürecinin garantör ülkesi olarak Idlib ile ilgili Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilafın çözümüne yardımcı olmaya hazırdır. ‘’ dedi.

Idlib durumunun vahim olduğunu ve krizin kontrolden çıkmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade eden Tahti Revançi, teröristlerle mücadelenin sürmesi fakat sivillerin hayatın koruması gerektiğini söyledi.

Idlib ile ilgili Soçi mutabakatının uygulanmasını isteyen Tahti Revançi, bu krizin siyasi yollarla çözüleceğinden emin olunması gerektiğini aynı anda teröristlerin fırsattan yararlanarak durumlarını güçlendirmeye izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Idlib konusunun sadece siyasi yolla çözüleceğini ifade eden Tahti Revançi, Suriye’nin egemenlik, toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ve birliğine saygı duyulmasının gerekli olduğunu söyledi.

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2012