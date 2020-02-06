İran, dünyanın 5. Yanmaz çelik üreten ülkesidir

İran Sanayi, maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, İran’ın Amerika, Japonya, Hindistan ve Çin’den sonra dünyanın yanmaz çelik üretebilen 5. Ülkesi olduğunu ve bu teknolojiyi elde eden ülke olduğunu söyledi.

Çar Mahal Bahtiyari ilinde Sefid Deşt tesislerinin açılışını yapan Rahmani, fabrşkada yanmaz çelik üretilebileceği bunun teknolojisinin İranlı gençler tarafından üretildiğini söyledi.

Rahmani, fabrikada yıllık 25 milyon dolar üretim yapılacağını ve bu miktarda da ülkeye yanmaz çelik ithalatının azaldığını söyledi.

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2012