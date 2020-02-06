7 Şub 2020 01:38
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News Code: 83664264
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Zarif: Şehit Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığını sonunu hazırlamakta

Zarif: Şehit Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığını sonunu hazırlamakta

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Şehit Süleymani’nin terörünün Amerika’nın bölgedeki sonunu hazırladığını söyledi.

Zarif, Lübnan’ın El Meyadin Kanalına verdiği mülakatta, askeri bir komutanla sava meydanında savaşılması gerektiğini ve bir hükümeti korkakça bir komutanı terörist bi eylemle ortadan kaldırması düşündürücüdür.

Amerika’nın son birkaç haftada bölgede yaptıkları ile yüzünü daha iyi gösterdiğini ifade eden Zarif, Amerika’nın bir askeri komutanla savaşamayacak kadar korkak olduğunu gösterdi bir de Arap ülkelerine Arap- İsrail çatışmasında arabulucu olmadığını gösterdiğini söyledi.

Amerika’nın İran aleyhine devlet terörü, ekonomik ve kültürel terör uyguladığını ifade eden Zarif, şehit Süleymani’nin Afganistan, Irak ve IŞİ ile mücadelede çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

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2012

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