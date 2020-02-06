Zarif: Şehit Süleymani’nin terörü Amerika’nın bölgedeki varlığını sonunu hazırlamakta

Zarif, Lübnan’ın El Meyadin Kanalına verdiği mülakatta, askeri bir komutanla sava meydanında savaşılması gerektiğini ve bir hükümeti korkakça bir komutanı terörist bi eylemle ortadan kaldırması düşündürücüdür.

Amerika’nın son birkaç haftada bölgede yaptıkları ile yüzünü daha iyi gösterdiğini ifade eden Zarif, Amerika’nın bir askeri komutanla savaşamayacak kadar korkak olduğunu gösterdi bir de Arap ülkelerine Arap- İsrail çatışmasında arabulucu olmadığını gösterdiğini söyledi.

Amerika’nın İran aleyhine devlet terörü, ekonomik ve kültürel terör uyguladığını ifade eden Zarif, şehit Süleymani’nin Afganistan, Irak ve IŞİ ile mücadelede çok önemli role sahip olduğunu söyledi.

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2012