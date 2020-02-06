Perinçek: “Yüzyıl Anlaşması” ABD ve İsrail, Batı Asya’daki yenilgilerine yanıttır

IRNA’ya açıklamada bulunan Perinçek, ‘’ ABD ve İsrail, Batı Asya’da yenildiler, mevzilerini kaybediyorlar. “Yüzyıl Anlaşması” dedikleri yenilgiye yanıttır. Amaçları, yeni mevzi kazanmaktan çok, sarsılan itibarlarını kurtarmak, işbirlikçilerine yeniden güven vermek, dağılmayı durdurmak. ‘’ dedi.

Perinçek, ABD ve İsrail’in bunda başarılı olma şanslarının olmadığını belirterek, ‘’ Çünkü karşılarında Rusya, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin ve Katar başta olmak üzere bölge ülkelerinin oluşturduğu büyük kuvvet var. Dünyanın önemli güçleri de ABD’nin bu çıkışını desteklemiyorlar. ‘’ diye konuştu.

Perinçek, ‘’ Plan karşısında dünyanın ve özellikle bölge ülkeleri nasıl bir tutum sergilemeliler? ‘’ sorusuna şöyle yanıt verdi: ‘’ Filistin Devletinin bütün haklarını kazanarak kurulması, Kudüs’ün başkent olması ve İsrail’in 1967 sınırlarına çekilmesi, hem Birleşmiş Milletler kararı, hem de dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun ortak mevzisi. Bu mevzide sağlam durmak, Filistin devleti ve milletine olan destekte kararlılık, ABD’nin Batı Asya’dan çekilip gitmesi için mücadeleyi yükseltmek, ABD’nin kullandığı terör örgütlerini ortak mücadeleyle temizlemek, ortak görevdir. ‘’

Vatan Partisi Lideri, bu plana karşı bir Cephe oluşturmak ve mücadele yöntemleri ile ilgili , ‘’ABD-İsrail Planını bozmak için elbette birlikte mücadele gerekir. Arkamızda başarılı bir örnek var. Barzani, İkinci İsrail Devletini kurmak için referanduma kalkışınca Batı Asya ülkeleri kararlı olarak ortak mücadeleye geçti, askerî güç kullanmak dahil her araca başvurdu ve ABD-İsrail girişimini bozguna uğrattı. Bu kez de haklı zeminde, kuvvet toplamaya yönelik ve fırsatları iyi değerlendiren bir mücadele yöntemi izlemeli, arada tereddütlü duran güçler kazanılmalı ve karşı güçler bölünmeli ve tecrit edilmeli. ‘’ dedi.