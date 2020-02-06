İran’ın petrol dışı ihracatı arttı

Dejpesend yaptığı açıklamada bu dönem içinde ihraç ürünlerinin değer olarak yüzde 3 azalmasına rağmen ağırlık olarak yüzde 20 arttığını söyledi.

Ambargo döneminde özel sektörün düşmanla savaşta ön cephede yer aldığını ifade eden Dejpesend, düşmanın ülkenin önünü kapatmak istediğini fakat özel sektörün yeni yollar açtığını söyledi.

Amerikan başkanının 20 ay önce ahlaksız bir şekilde tüm uluslararası kuralları çiğneyerek İran aleyhine ambargoları başlattığını ifade eden Dejpesend, buna karşılık özel ve devlet sektörünün el ele ülke için çalışması gerektiğini söyledi.

Geçen 10 aylık süreçte yaklaşık 36 milyar dolar ithalat gerçekleştiğini ifade eden Dejpesend bu dönem içinde 4.5 milyar dolar dış yatırım gerçekleştiğini ve bu rakamın da bir önceki yıla göre yüzde 50 arttığını söyledi.

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2012