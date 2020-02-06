İran’ın karides üretimi 45 bin ton oldu

İran Veterinerlik Kurumu yetkililerinden Kasın Rızaiyan yaptığı açıklamada karides üretiminin bir yılda yaklaşık iki misli artarak 25 bin tondan 45 bin tona ulaştığını söyledi.

Kasımi, üretimin artması ile birlikte ihracatın da arttığını söyledi.

Kasımi sözlerinin bir bölümünde hayvancılık alanında ilaçların temini ve üretiminde ve dolayısıyla hastalıkların kontrolünde bir sorun yaşanmadığını belirterek, birçok aşının ülke içinde üretildiğini söyledi.

Rızaiyan bu sene zarfında hayvancılıkla ilgili ham madde ithalatı için 400 milyon Avro bütçe ayrıldığını söyledi.

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2012