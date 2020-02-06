Biotek ilaçların yüzde 90’ından daha fazlası ülke içinde üretilmekte

Zeyneli, IRNA’ya yaptığı açıklamada, bilim temelli ihracat ürünlerin ekonomik değerinin yüzde 40’ının biotek alanda olduğunu ve bilim temelli üretimlerin finans açısından yüzde 60’ının biotek alanı ile ilgili olduğunu söyledi.

Zeyneli ülke içinde bir çok firmanın faal olduğunu belirterek, biotek firmalarının ürettiği bazı ilaçların üretim aşamasında olduğunu belirtti.

Biotek ilaçların çok pahalı ilaçlar olduğunu ifade eden Zeyneli, ülke içindeki üreticilerin desteklenmesi ile ülke içi üretiminin devam edeceğini söyledi.

Zeyneli, İran’ın biotek ilaçlarda çok ilerlemesine rağmen, biotek sanayi, tarım alanlarında çok ilerleme sağlanmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012