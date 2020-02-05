Mustafa Yılmaz: Yüzyılın anlaşması Filistin’i siyonist israil’e peşkeş planıdır

Yılmaz, IRNA’ya yaptığı açıklamada, ‘’Geçmişi Bilmeyen bugünü Anlayamaz Bugünü anlamayan da geleceği inşa edemez. Maalesef Filistin 100 yılı aşkın süredir devam eden bir planın hedefidir. Bu planın adı Büyük İsrail Projesidir. ‘’ dedi.

Yılmaz, ‘’1897 yılında Theodor Hertzel’in İsviçe Basel’de düzenlediği Birinci Kongre’de temelleri atılan bir plan adım adım yürütülmektedir. Trump tarafından açıklanan plan bu ihanetin son halkası, son çivisidir. bu anlaşma ile Filistin tamamen tarihe karıştırılmak istenmektedir. Maalesef Amerikan yönetimde etkili olan siyonist lobi kendilerince vaad edilmiş topraklara sahip olmak için her geçen gün daha da pervasızlaşmaktadır. ‘’ diye konuştu.

Yılmaz, anlaşmanın başarı şansının olup olmaması ile ilgili, ‘’ Bunu bugünkü islam dünyasının yöneticileri belirleycektir. Eğer her zaman yaptıkları gibi bunu kınamalarla, cılız açıklamalarla geçiştirirler ve hiçbir somut yaptırım hayata geçiremezlerse elbette başarılı olma şansı var. ‘’ dedi.

‘’Bugün islam dünyasının problemi, israil’in ya da ABD’nin gücünden değil müslümanların içine düştüğü acziyetten kaynaklanmaktadır’’ diyen Yılmaz, ‘’57 tane islam ülkesi, filistin gibi, kudüs gibi, mescidi aksa gibi hepimizin ortak paydası olan bir konuda bile bir araya gelemiyor, ortak bir kararlılık sergileyemiyorsa elbette israil başarılı oluyor demektir. ‘’ ifadesini kullandı.

Yılmaz, plan karşısında bölge ülkelerinin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği yönündeki soruya karşılık, ‘’ Filistin’in kurtuluşunu gerçekten istiyorsak süslü laflara değil güçlü icraatlara ihtiyacımız var. Çünkü hep söylediğimiz gibi ırkçı emperyalizm laftan değil ancak ve ancak güçten anlar.’’ dedi.

Yılmaz, bölge ülkelerinin hava sahalarını israil uçaklarına kapatmaları, israil ile diplomatik, ekonomik, siyasi ve askeri bütün ilişkileri kesmelerinin yapılacak uygulamalardan olabileceğini belirterek, ‘’ Bütün islam ülkelerinin asker verdiği bir barış gücü oluşturulabilir . niyet gerçekten filistine yardımcı olmaksa düşünüldüğünde yapılabilecek bir çok şey bulunabilir. ‘’ dedi.

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2012