Musevi: Amerika, ilaç ve gıda için bankacılık işlemlerini kapatmıştır

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu bildirdi.

Musevi, ilaç temini içi sözde insani bir kanal oluşması ile de Amerika’nın gıda ve ilaç için de ambargo uyguladığının resmen teyit edildiğini belirtti.

İsviçre’nin Tahran Büyükelçisi geçen günlerde, organ nakli yapılan hastalar için 180 bin doz ilaç temin edildiğini belirtti.

Bu uygulama İran yetkililerinin soğuk tepkisine neden oldu ve Dışişleri Bakanı bunu Amerika’nı Uluslararası Lahey Adalet Divanının kararı uygulamaması anlamı taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri de İran’ın 10 ay zarfından 3 milyar dolar ilacın ülkeye ithal ettiği bildirdi.

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2012