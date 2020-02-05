Ruhani: İran milleti teslim olmayacaktır

Ruhani, Tahran’da düzenlenen 37. Yılın Kitabı Ödül Töreninde yaptığı açıklamada seçimin halkı uhdesinde olduğunu belirterek, bir şeyi kabul edip etmemesinin halkın uhdesinde olduğunu fakat yolun aydınlanması gerektiğini söyledi.

İslami Devrimin 41. Yılın yaklaştığı ifade eden Ruhani, İran’ın zor günlerinde yolunu kaybetmediğini söyledi.

Son iki yılda İran’ın Amerika’nın en şiddetli baskılarına maruz kaldığını ifade eden Ruhani, Amerikan yaptıklarının uluslararası taahhütlere ve kuralları ve Bm kararına aykırı olduğunu söyledi.

Amerika ile İran’ın karşı karşıya olduğu bu dönemde BM kararının İran’ın arkasında olduğunu ifade eden Ruhani, ilk kez İran’ın 83 milyon nüfusuna ambargo uyguladığını vurguladı.

Amerika’nın yalan söylediğini ifade eden Ruhani, Amerika’nın bankaların yolunu kapatarak İran’da üretim, ithalatın ve ihracatının önünü kapattığını ve bunun bir terör eylemi olduğunu söyledi.

Amerika’nın baskıları ile İran’ın yolunun sapmadığını ifade eden Ruhani, İran milletinin tüm baskılara karşı geldiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012