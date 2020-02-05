Astara sınırından geçişler arttı

Yabancı vatandaşların İran'a günlük ihtiyaçşarı karşılamak ve döviz paralarını değiştirmek gibi amaçlarla geldiğine işaret eden Babayi, İran vatandaşlarının da bu sınır kapısını günden güne daha fazla kullandığını ve bu yılsonunda Astara Sınır Kapısı'ndan geçiş yapanların 1 milyon 600 bin kişiyi bulabileceğini ifade etti.

Astara Sınır Kapısı'ndan günlük geçiş sayısının ortalama Ocak ayında 5 bin kişi olduğunun altını çizen Babayi, 'Turistlerin ve geçiş yapan vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için olanak ve imkanlarımızı artırdık' diye konuştu.

Astara Sınır Kapısı'nı kullanan yabancıların büyük çoğunmlukla Azerbaycanlılardan oluştuğuna dikkati çeken Babayi, 'Gümrük Müdürlüğümüzde gümrük hizmetleri, karantina ve birçok diğer hizmet yolculara sunulmaktadır' diye ekledi.

İran-Azerbaycan sınırında Gilan ilinin kuzeyubatısında bulunan Astara Gümrük Kapısı son yıllarda iki ülke vatamdaşlarının karşılıklı olarak ülkelerini ziyaret etmesine sahne olmuştur. Bu nedenle bu sınır kapısını kullanan turist ve İran vatandaşları sayısı gittikçe artış göstermektedir.

Tairhi kaynaklara göre ilk kez Fethali Şah Kaçar döneminde 1826 yılında kurulan Astara Sınır Kapısı, İran sınır tarihinde önemli bir konuma sahiptir.