İran EXPO Fuarı'na 27 ülkeden iş adamları katıldı

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Kadıri, bu yılki fuarla daha önce 3 defa düzenlenen fuarlar arasındaki farka değinerek, 'Geçtiğimiz dönemlerde petrole bağımlıydık, ancak günümüzde petrolde kurtulmamız için zorunlu başarı yakaladık. Fuarımız petrole bağımlı olmadan düzenlenmektedir' dedi.

İran'ın ekonomik güç ve olanaklarını bu fuar sayesinde dünyaya tanıttıklarını kaydeden Kadıri, 'Bu fuar bu ekonomik avantajlarımızın küresel alanda tartışılması ve konuşulması için bir mekana dönüşmüştür' değerlendirmesinde bulundu.

İran EXPO Fuarı'nın düzenlenmesinin önemli amaçlarından birinin iş adamları arasında diyalog kurulması olduğuna değinen Şehr-i Aftab Fuarları Genel Müdürü, 'Geçtiğimiz dönemki fuarda dünya ülkeleri ile 100'den fazla sözleşme imzalandı. Bu yıl ise 300'den fazla sözleşme ve anlaşmanın imzalanmasını öngörüyoruz' ifadesine yer verdi.

Kadıri'nin belirttiğine göre yaptırım ve ambargolardan kaynaklanan sınırlamalar ve sıkıntılara rağmen, elverişli ve uygun faaliyetler yapılmış ve İran ürünleri, Asya ve bölge düzeyinde markalaşmaya başlamıştır.

4 Şubat günün faaliyete başlayan İran EXPO Fuarı, 6 Şubat tarihine kadar devam edecek. 70 satndın faaliyet gösterdiği fuarda bilim temelli ürünler, el dokuma halısı ve el sanatları gibi çeşitli ürün ve mallar görücüye çıkmıştır.