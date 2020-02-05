Komşu ülkelerle sınır dostluğundan yanayız

İran ve Türkiye sınır ilişikilerinin çok iyi düzeyde olduğuna işaret eden General Rızayi, 'Türkiye ile sınır ilişkilerimizin iyi olması, çok önem arzediyor. Türkiye ile iyi sınır ilişkilerimiz sayesinde sınır sorunlarını gidermeyi başardık' değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan Deniz Ajansı Komutanı ile de Pakistan'a yaptığı ziyarette görüştüğüne dikkati çeken General Rızayi, 'Mart ayının başlarında Pakistan ile ortak deniz tatbikatı yapmayı planlıyoruz. Pakistanlı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde Polis Teşkilatımız ve Devrim Muhafızlarına mensup askerlerimizin iade edilmesini gündeme getirdik' diye belirtti.

General Rızayi konuşmasının sonunda Pakistan ile İran atrasındaki ilişkilerin iyi düzeyine işaret ederek, bu ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınması için çalışmaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.